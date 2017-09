Timo Ritakallio OP:n pääjohtajaksi - Reijo Karhinen jää tammikuussa eläkkeelle

Finanssiryhmä OP saa uudeksi kipparikseen vankat OP-juuret omaavan Timo Ritakallion. OP:n pääjohtaja Reijo Karhinen jää eläkkeelle tammikuussa täyttäessään 63 vuotta. OP kertoi keskiviikkona hallintoneuvoston nimittäneen Karhisen seuraajaksi Ritakallion, joka nyt johtaa eläkevakuuttaja Ilmarista. Vahvana nimenä Karhisen seuraajaspekulaatioissa ollut Ritakallio aloittaa tehtävässään maaliskuussa.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan Jaakko Pehkosen mukaan uuden pääjohtajan valinnassa korostuivat Ritakallion strateginen ajattelu, johtamisominaisuudet ja laajat verkostot sekä hänen mittava kokemuksensa OP:sta.

Pehkonen ennakoi STT:lle, että Ritakallio ainakin aluksi keskittyy uuteen tehtäväänsä ja OP Ryhmään perehtymiseen, eikä ainakaan ensimmäisenä vuonna ryhdy vielä yhtä aktiiviseksi yhteiskunnalliseksi keskustelijaksi kuin Karhinen on ollut.

- Hänellä on kyllä kaikki valmiudet siihen ja kun aikaa ja energiaa on, niin hän ottaa kyllä oman paikkansa.

Pehkonen kertoi, että pääjohtajan tehtävään oli useita hyviä ehdokkaita.

- Kaikki kivet ja kannot käännettiin. Tämä rekrytointiprosessi tehtiin pieteetillä, hän vakuutti.

Ritakallio aikoo jatkaa myös olympiakomiteassa

Ritakallio on tehnyt vankan nousujohteisen uran. Nykyinen työpaikka Ilmarinen kuuluu Suomen suurimpiin sijoittajiin. OP:n johtoon siirryttyäänkin hänen on määrä jatkaa olympiakomitean puheenjohtajana. Ennen Ilmarista Ritakallio työskenteli pitkään OP:ssa finanssiryhmän eri johtotehtävissä.

Ritakallion mukaan finanssiala elää suurta murrosta ja OP on muuttumassa strategiansa myötä entistä monialaisemmaksi toimijaksi.

- Otan pääjohtajan tehtävän vastaan innostuneena ja samalla nöyränä tunnistaen ne haasteet, joita tulemme yhdessä henkilöstön kanssa kohtaamaan tulevina vuosina, Ritakallio sanoi tiedotteessa.

Hän ei muuten kommentoinut valintaansa keskiviikkona. Myöskään Karhinen ei antanut haastatteluja.

Karhisen eläköitymisen ja Ritakallion aloittamisen väliin jäävän ajan pääjohtajan tehtävää hoitaa johtokunnan varapuheenjohtaja Tony Vepsäläinen.

OP pärjännyt hyvin viime vuodet

Ritakallio saa luotsattavakseen vankassa iskussa olevan finanssiryhmän. Karhiselle kertyi pääjohtajan tehtävässä yli kymmenen vuoden ura, sillä hän aloitti OP:n johdossa jo vuonna 2007. Hän on tehnyt koko uransa ryhmän palveluksessa.

Karhisen pääjohtaja-aikana finanssiryhmä on rohmunnut markkinaosuutta useilla alueilla ja laajentunut voimalla myös uusille alueille. Terveysbisnekseen on tullut Pohjola Sairaaloita ja erilaisia liikkumisen palveluita finanssiryhmä on lanseerannut useita.

Suomalaisessa finanssimaailmassa on myös rytissyt Karhisen aikana, kun suurimmat finanssileirit OP ja Björn Wahlroosiin vahvasti henkilöitynyt Sampo ovat olleet napit vastakkain. Viime vuonna OP lopulta erosi alan edunvalvojasta, silloiselta nimeltään Finanssialan keskusliitosta. Prosessi otti kierroksia toissa vuoden lopulla, kun Sammon finanssileiriin kuuluva vakuutusyhtiö If teki kilpailuviranomaiselle selvityspyynnön, joka koski OP:n mahdollista määräävän markkina-aseman väärinkäyttämistä.