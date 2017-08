Tilastokeskuksen ennakkotieto: Suomen talous kasvoi huhti-kesäkuussa 1,6 prosenttia

Kehitys on täysin päinvastaista kuin edellisen hallituksen aikana. Budjettisäästöt ja kilpailukyvyn parantaminen ovat kasvun takana. Säästöjä tulee jatkaa SoTella ja työelämän joustoja on Suomessakin pikku hiljaa pakko saada aikaan. Nuorten työllistyminen on nykyään vaikeaa, koska uudelle työntekijälle pitää varsin nopeasti maksaa ammattilaisen palkkaa. Oppisopimukset Sveitsin ja Saksan tyyliin olisivat hyvä tapa joustavoittaa työelämää.