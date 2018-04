Tiilikainen: Kivihiilen käyttö energiatuotannossa kielletään lailla vuonna 2029, nopeille luopujille tulossa 90 miljoonan euron kannustepaketti

Ei tulla kieltämään. Merkittävästi ennen vuotta 2029 globalismi ja sen luoma poliittinen tiede hiilidioksidin osuudesta ilmastonmuutokseen on kuollut ja kuopattu. Ilmastonmuutos on täydellinen fakta, mutta kivihiiltä ja hiilidioksidia siihen on aivan turha sotkea. Kivihiili on kirkkaasti paras ja puhtain energianmuoto mitä meillä tällä hetkellä on.