Terrafamen johto ministeriä maltillisempi myyntihommissa

On hienoa olla plussalla, mutta samaan aikaan valtio syytää satoja miljoonia Terrafameen, jotta se pysyy pystyssä.

On tämä luvuilla pelleilyä. Malmien hinnat on edelleen alhaalla. Riippuu mihin verta.

Näin sitä luodaan kuvaa, että kaivos OIKEASTI tuottaisi jotain. Aikamoista valehtelua.