Terrafame teki 2,4 miljoonan euron liikevoiton alkuvuonna

Kaivosyhtiö Terrafamen liikevoitto oli tammi-maaliskuussa 2,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi 85,7 miljoonaan euroon.

Terrafamen liikevaihdon kasvu jatkui alkuvuonna. Ensimmäisen kvartaalin käyttökate oli kaikkiaan 9,8 miljoonaa euroa.

Malmin louhinta ja kasaaminen jatkuivat Sotkamossa asetetulla tavoitetasolla.

Vuoden ensimmäinen kvartaali oli viides peräkkäinen kvartaali, jolloin metallitehtaalla tehtiin ennätykset päätuotteiden tuotannossa. Nikkeliä tuotettiin 6 421 tonnia ja sinkkiä 15 008 tonnia. Kannattavuus oli alkuvuonna positiivista.

Akkukemikaalitehtaan ja siihen liittyvän voimalaitoksen teknis-taloudellista selvitys- ja suunnittelutyötä jatkettiin. Samalla valmistauduttiin hankkeen lupaprosesseihin.

Teollisuusalueelle varastoituja vesiä oli maaliskuun lopussa 1,4 miljoonan kuutiota, mikä vastaa 1–3 miljoonan kuution tavoitetasoa.

Vettä oli alueella vähemmän kuin kertaakaan aiemmin yhtiön toiminnan aikana. Kun Terrafame aloitti, vettä kaivosalueella oli noin 10 miljoonaa kuutiota.

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen totesi juuri, että täyden tuotannon tasolla yhtiö on loppuvuonna. Työntekijöitä on nyt noin 650, minkä lisäksi on saman verran partnerityöntekijöitä.