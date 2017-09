Teollisuusliitto ja Delta Auto hakevat sopua työkiistassaan, neuvottelut alkavat tiistaina

Teollisuusliitto ja Delta Auto aloittavat neuvottelut erimielisyyksiensä ratkaisemiseksi. Teollisuusliitto keskeyttää meneillään olevat painostustoimensa Deltaa vastaan heti ja pidättäytyy työtaistelutoimista yhtiötä vastaan seuraavien kahden viikon ajaksi.

Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen kertoi STT:lle, että neuvottelut alkavat tiistaina. Mukana on myös työnantajajärjestö Autoalan Keskusliitto.

- Ensi viikosta alkaen on tiivis neuvotteluaikataulu sovittu. Tavoite on, että seuraavan kahden viikon aikana, ellei nopeamminkin löydetään ratkaisu. Siksi aikaa, kun neuvotteluja käydään, ovat kaikki työtaistelutoimet meidän puoleltamme keskeytyksessä. Vastaavasti Delta Auto ei irtisano ketään, eikä kenenkään työsuhde pääty. On linnarauha, eikä kumpikaan osapuoli provosoi, Lehtonen sanoi STT:lle.

Osapuolet tapasivat tänään keskustellakseen tilanteesta ja sopivat neuvottelujen aloittamisesta.

- Asia alkoi eskaloitua jo niin suureksi, että sillä alkoi olla vaikutuksia työmarkkinasyksyyn, Lehtonen arveli.

Teollisuusliitto on kohdistanut Delta Autoon ja sen lähiyhtiöihin painostustoimia. Syyksi liitto ilmoittaa yhtiön henkilöstöpolitiikan, jossa asentajien toimikuvia on muutettu. Liitto syyttää yhtiötä myös pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuuttujen laittomasta irtisanomisesta. Se on haastanut Autoalan Keskusliiton työtuomioistuimeen valvontavelvollisuuden noudattamatta jättämisestä.

Kiista uhkasi laajeta

Pitkään jatkunut kiista kärjistyi alkuviikosta entisestään. Teollisuusliitto ilmoitti maanantaina pysäyttävänsä Delta Auton maahantuomien autojen maahantuontitarkastukset ja luovutukset asiakkaille. Tiistaina voimaan tullut uusi painostustoimi koski Delta Auton myymiä merkkejä, jotka ovat Mitsubishi, Kia, BMW, Opel ja Mazda. Liitto oli jo aiemmin asettanut hakusaarron, joka koski Delta Auton lisäksi Delta Motor Groupia ja Kia Motors Finlandia.

Lehtonen kertoi, että linnarauhan myötä Teollisuusliitto on ottanut yhteyttä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:hen ilmoittaakseen, että aiemmin pyydettyjä tukitoimia ei tarvita.