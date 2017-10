Tempoileva veropolitiikka käy kalliiksi kuluttajalle

Arvonlisäveron nosto rokottaa kuluttajan kukkaroa suhteellisen suoraan, mutta veron lasku siirtyy kuluttajahintoihin heikosti, kertoo Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) tuore tutkimus. Veron vaikutukset pysyvät jopa useiden vuosien ajan ja yritykset pystyvät hinnoittelunsa avulla lisäämään voittojaan.

- Vaikka tulos on kansantajuisesti uskottava, se on taloustieteen näkökulmasta yllättävä. Jos kerran on niin, että yritykset voisivat koko ajan helposti nostaa hintoja, niin miksi ne eivät sitten muinakin kuin alv-muutosten aikoina tekisi niin, kysyy PT:n tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen.

- Kuluttajien käyttäytymisessä on jotain epäsymmetristä, jota yritykset pystyvät hyödyntämään. Jos arvonlisävero menee ensin alas ja sitten ylös, yritysten voitot jäävät näitä kahta veromuutosta edeltävää aikaa korkeammalle tasolle. Kosonen jatkaa.

Tempoilu pois

Tutkimuksen mukaan tempoileva ja päämäärätön veropolitiikka saattaa haitata kuluttajaa pysyvästi korkeampina hintoina. Yritykset puolestaan pystyvät hyödyntämään eri suuntaan meneviä veromuutoksia kasvattamalla pysyvästi voittojaan.

- Yleinen suositus voisi olla, että kun hallituksella on ollut käytössä menokehyksiä tai budjettikehyksiä, niin samalla tavalla käytössä voisi olla myös verokehys. Verotusta kehitettäisiin järjestelmällisesti johonkin suuntaan meneväksi, eikä veroja muuteltaisi poliittisten mieltymysten mukaan ainakaan kevein perustein, evästää Kosonen.

Vaikka tutkimuksessa keskityttiin arvonlisäveroon, tutkijat epäilevät, että muullakin kulutusveropolitiikalla, kuten vaikkapa makeis-, alkoholi tai polttoaineverolla sekä myös kotitalousvähennyksellä voisi olla samanlaisia vaikutuksia.

Tutkimus ehdottaa myös, että ajoittain esitetty arvonlisäveron kantojen yhdistäminen kannattaisi toteuttaa tavalla, jossa pääkantaa ei laskettaisi alemmaksi samalla kun muita kantoja nostetaan. Tämä sen vuoksi, että arvonlisäveron alennus ei tutkimuksen mukaan alenna hintoja kovin paljoa, kun taas alempien kantojen nousu nostaisi hintoja niiden tuotteiden osalta joihin nousu kohdistuisi.