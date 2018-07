TEM: Hallituksen 72 prosentin työllisyystavoite toteutuu - mutta vasta ensi vuonna

Kommenttisi on virheellinen. Lue valtiovarainministeriön raportit verokertymistä, niin näet, että ansiotuloverojen (+4%) määrä on kasvanut selvästi yli palkankorotusten (+1,6%). Lisäksi tuloverotusta on kevennetty eli työllisiä, jotka maksavat valtion tuloveroja, määrä on kasvanut pari prosenttiyksikköä. Lukemat vahvistavat hyvin tämän uutisen.. Vai onko sulla vaihtoehtoinen fakta - mutu pohjalta?