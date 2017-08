Teknologiateollisuuden tilaukset ovat huimassa kasvussa

Teknologiateollisuudessa iloitaan suhdanteiden vahvistumisesta. Toimitusjohtaja Jorma Turusen mukaan samalla ollaan kuitenkin huolissaan yritysten matalasta investointitasosta.

- Siitä uhkaa tulla kasvun jatkumisen este, sillä kapasiteetti alkaa olla jo käytössä.

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi tammi-huhtikuussa 11 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen tilanteeseen.

Kasvua vauhdittivat etenkin suuret laivatilaukset. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelun mukaan yritykset saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti 25 prosenttia enemmän kuin edellisellä neljänneksellä ja peräti 47 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Hyvät näkymät eivät kuitenkaan koske kaikkia yrityksiä. Jopa 40 prosenttia tilauskantatiedustelun vastaajista raportoi tilausten ja tilauskannan vähentyneen alkuvuonna.

Henkilöstöä teknologiateollisuuden yrityksissä oli Suomessa kesäkuun lopussa noin 6 000 enemmän kuin vuosi sitten.



Hallituksen budjettiriihestä Teknologiateollisuus odottaa lisäpanostuksia yritysten tuotekehitysrahoitukseen. Työmarkkinaratkaisuillakin pitäisi Turusen mukaan pystyä parantamaan yritysten investointikykyä.

Jäsenyrityksistä puolet tekee tappiota tai niin heikkoa liiketulosta, ettei se anna niille tarpeeksi mahdollisuutta investointeihin.

- Osa yrityksistä ei ole päässyt uudistumisessa kuten digitalisaatiossa tarpeeksi eteenpäin.





Työmarkkinaneuvotteluja vientiteollisuudessa aloitellaan muistuttamalla Suomen ongelmista, vaikka talous kasvaa ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen.

- Suomen kustannuskilpailukyky verrattuna muihin maihin on kääntynyt paranemaan, mutta meillä on edelleen pitkä takamatka. Saksaan verrattuna Suomen kilpailukyky on vielä kymmenen prosenttia heikompi, Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen sanoi.

Inkeroinen veti myös esiin tilastot, joiden mukaan huonosta talouskehityksestä huolimatta palkat ovat Suomessa nousseet 17 prosenttia vuodesta 2009.

- Uskon, että vientiteollisuuden ammattijärjestöissä ymmärretään, ettei nyt ole mikään irtioton aika.

Viime vuonna solmitun kilpailukykysopimuksen perusteella olisi pitänyt luoda syksyn työmarkkinaneuvotteluja varten niin sanottu Suomen malli. Siinä vientialat olisivat määritelleet korotustason, jota muut eivät saa ylittää.

Suomen mallia ei kuitenkaan saatu aikaan eivätkä vientialat päässeet edes keskenään sopimukseen vientivetoisen työmarkkinamallin mekanismista.

Inkeroisen mukaan vientivetoisen mallin tavoitteiden toteutuminen käytännössä on kuitenkin vielä mahdollista, sillä vientiteollisuus avaa neuvottelukierroksen. Alan keskeiset työehtosopimukset päättyvät syys-marraskuun lopulla.

- Vientiteollisuus tekee joka tapauksessa päänavaukset, minkä jälkeen tulevat kotimarkkinoiden ja julkisen alan sopimukset, Inkeroinen sanoi.