Teknologiateollisuudella vilkas vuoden alku: "Lupaavat kortit käsissä, mutta ne on pelattava oikein"

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto kasvoi tammi-huhtikuussa 11 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta, Teknologiateollisuus kertoo tiedotteessaan.

Tilauskantatiedustelun perusteella yritykset kertoivat saaneensa huhti-kesäkuussa uusia tilauksia 25 prosenttia enemmän kuin tammi-maaliskuussa euromääräisesti laskettuna.

Huhti-kesäkuun tilausluvut olivat tänä vuonna Teknologiateollisuuden mukaan peräti 47 prosenttia korkeammat kuin vastaavana aikana viime vuonna.

Toisaalta noin 40 prosenttia tilauskantatiedusteluun vastanneista yrityksistä kertoi tilausten vähentyneen kevään ja alkukesän aikana. Lisäksi noin puolet teknologiateollisuuden jäsenyrityksistä tekee Suomessa joko tappiota tai on heikosti kannattavia.

- Meillä on lupaavat kortit käsissä, mutta ne on pelattava oikein. Viennin virkoamista on odotettu vuosia, eikä vauhtia saa nyt hyydyttää alkutaipaleen virheisiin. On syytä pitää jalat maassa, sillä ennusteiden mukaan talouden rakenteelliset ongelmat painavat kasvua jo ensi vuonna. Valttikortit ovat hallituksella ja työmarkkinajärjestöillä, tähdensi Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen.

Teknologiateollisuus painottaa, että yritysten kykyä investoida on tuotettava.

- Lisäksi on pidettävä kiinni hallitusohjelman lupauksesta olla lisäämättä teollisuuden kustannuksia, Teknologiateollisuus lähetti viestin valtion budjettineuvotteluihin.