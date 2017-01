Taxfreessä ihmepeilistä hymyilee Zorro, oululaisyritys teki sopimuksen Espanjaan

Markkinointikanavayritys MyPose Oy on saanut tärkeän oven auki Espanjassa. Verkostoitumisessa on auttanut viime kesänä Ouluun NapapiiriHubin nimellä asettautunut espanjalainen konsulttiyritys Barrabes.

MyPosen tuote tuli alun perin tunnetuksi ihmepeilinä, jolla voi videoida sovituskopissa vaatteita ja lähettää kuvaa.

Joulukuusta alkaen näytöltä on hymyillyt lentomatkustajille espanjalainen Zorro-näyttelijä, hurmuri Antonio Banderas.

Tarkoituksena on paitsi hauskuuttaa, myös edistää markkinointia siten, että asiakkaat lähettävät yhteiskuvansa some-verkostoja pitkin eteenpäin.



Sopimus on tehty Espanjassa aluksi vuodeksi. Jos taxfree-ketju Starlite on tyytyväinen testivaiheeseen, MyPose-yrittäjä Ari Rautiainen ennakoi yrityksen liikevaihdon kaksinkertaistuvan kertaheitolla.

Rautiainen kertoo, että esimerkiksi Saariselällä hotellivieraat ottivat laitteella joulukuussa 10 000 kuvaa. Niistä 1250 lähti jakoon.

Oulussa voi MyPosen laitetta kokeilla esimerkiksi pääkirjastossa erilaisten kirjavaihtoehtojen kera.