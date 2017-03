Talvisesongin huippukausi pääsiäinen on vasta edessä, mutta matkailuyrittäjät niin Syötteellä, Rukalla kuin Ylläkselläkin hyrisevät jo tyytyväisyyttä. Ohjelmapalveluiden kysyntä on noussut tähänastisen tuntuman mukaan ainakin viidenneksellä. Ulkomaalaiset osallistuvat neljällekin retkelle viikon aikana.

Koiravaljakkoyrittäjä Johanna Määttä Erä-Ohtosta odottelee jälleen uutta ryhmää päiväsafarille Iso-Syötteen perukoille.

– Hyvä talvi, selkeästi noususuhdanteinen. Viime vuoteen verrattunakin huomattavasti parempi, Määttä kertoo.

Uusi lumi on vahvistanut hienosti kelkkareittiä ja pidentänyt kautta. Jos kaikki menee nappiin maalis- ja huhtikuussakin, luvassa olisi selkeästi kaksinumeroista kasvua.

Asiakkaat tulevat etenkin Keski-Euroopasta. Edelliselle valjakkoajelullekin osallistui 17 henkeä: Ranskasta, Saksasta, Hollannista ja Sveitsistä. Myös Aasia on Määtän mukaan pikku hiljaa heräämässä.

Vilskettä sadan koiran farmille tuo myös joukko uusia vetokoiria: alkuvuonna on syntynyt 14 pentua.

– Sellaisia vaatteissa roikkuvia terävähampaisia pikku riiviöitä, yrittäjä naurahtaa.

Suorat lennot Kittilään ovat merkinneet sitä, ettei Ylläskään ole ehtinyt hiljetä edes tammikuun kaamoksessa.

– Näyttää hyvältä. Ulkomaalaisten matkailu Lappiin on kasvanut merkittävästi tänä talvena. Tappavan tasainen sesonki joulukuulta näihin päiviin asti, toteaa Snow Fun Safaris -yrittäjä Jouni Luoto Äkäslompolosta.

”Valtaosa ulkomaalaisista

ei laskettele eikä hiihdä.”

Jouni Luoto

yrittäjä

Luoto ennakoi, että parikymmentä opasta työllistävän yrityksen liikevaihto kasvaa jopa 20–30 prosenttia. 70–80 prosenttia myynnistä tulee muun muassa saksalaisten, hollantilaisten ja sveitsiläisten ostamista palveluista. Huskyt taitavat olla kaikkein suosituimpia. Myös lumikenkäily kiinnostaa yhä enemmän.

– Valtaosa ulkomaalaisista ei laskettele eikä hiihdä. Ulkomaalaiset tulevat tänne rauhan ja luontoelämysten takia, Luoto painottaa.

– Erittäin hyvä tunnelma. Hiihtolomaviikot ovat olleet hyviä ja tammikuu kiireisin ikinä Kuusamossa, kertoo toimitusjohtaja Mats Lindfors Ruka-Kuusamo Matkailu ry:stä. Rukalla toimii noin 130 matkailuyritystä. Ne tekevät talvella 70 prosenttia liikevaihdostaan.

– Kun asiakasvirrat nousevat, joudutaan venymään, Lindfors kertoo. Jo viime vuosi oli Rukalla erittäin hyvä. Toiminta kasvoi 13 prosenttia eli hiihtokeskusten keskivertoa enemmän.

– Kasvua on viime talvikauteen verrattuna ihan reilusti. Isompia ryhmiä ja enempi. Kysyntää on ollut ainakin viidennes enemmän, laskee yrittäjä Liisa Vihermaa Ruka Adventuresista. Ryhmissä on ollut jopa 40 henkeä. Oppaita on työllistetty samassa suhteessa.

Asiakkaat ovat 90-prosenttisesti ulkomaalaisia: ranskalaisia, espanjalaisia, hollantilaisia, brittejä ja sveitsiläisiä. Valtaosa tulee matkanjärjestäjien kautta ja ostaa 3–7 päivän oleskelua varten koko ohjelmapaketin etukäteen. Tärkein kokemus monelle on se, että pääsee ottamaan tuntumaa lumeen ihan läheltä.

– Melkein kaikki kokeilevat huskyja, käyvät kelkkailemassa, lumikenkäilemässä ja mahdollisesti porotilalla ja pilkkimässä.

Turisti hyödyntää yötkin. Revontulisafarit myydään retkinä tähtitaivaan alla.

Fakta

Paljon ohjelmaa

Matkailualan suurimmat kasvunäkymät ovat Suomen talvessa. Suomen matkatoimistoalan liiton (SMAL) lähes 170 jäsenyrityksestä jo 30–40 kehittää paketteja Suomeen matkaaville. Finnairin Aasia-strategian oheen luodaan myös uusia, niin sanottuja stop-over-Finland -tuotteita Helsinkiin ja Lappiin.

”Matkailijat vaativat paljon tekemistä.”

Heli Mäki-Fränti

SMAL

Jos sesonki jatkuu samaan tahtiin, valjakkopalveluyrittäjä Johanna Määttä Iso-Syötteeltä ennakoi kaksinumeroista kasvua. Myös koirien lastentarhassa riittää vilskettä kuluvanakin talvena.

Matkailijat moottori-

kelkalla poroajelulle

Ulla Ingalsuo

Kuusamo

– Onko tämä poro, kysyy hollantilainen Janneke Nienhuis-Koetje maistattaessaan jäkälää 7-vuotiaalle Sinisilmälle.

– On se, hymyilee Palosaaren Poro- ja Kalastustilan isäntä Mika Palosaari ja esittelee tilan muut ajoporot ennen kuin vieraat valjastetaan rekikyytiin ja matkalle pellon toiselle puolelle.

Noin 30 hengen hollantilaisseurue on juuri saapunut Kuusamon Meskusvaaraan. Parinkymmenen kilometrin taival taittui moottorikelkan ohjaksissa. Poroajelun ja nokipannukahvien jälkeen ajetaan takaisin Rukalle.

Ensimmäistä kertaa Suomessa lomaileva Nienhuisin pariskunta sanoo, että parasta pohjoisessa on puhdas lumi.

– Olemme lumikenkäilleet, ajaneet husky-koirilla ja hiihtäneet, kertoo Bert Nienhuis viikon mittaisen loman ohjelmasta.

Yrittäjä Mika Palosaarelle hollantilaisryhmän kaltaiset vieraat ovat tulleet tänä talvena tutuiksi. Kasvua edellisvuoteen on varovaisen arvion mukaan noin 30 prosenttia.

– Yli 95 prosenttia vieraistamme on ulkomaalaisia. Meillä on käynyt paljon väkeä myös Kiinasta, Britanniasta, Espanjasta ja Saksasta.

Kansainväliset matkailijat löytävät porotilalle ohjelmapalveluyritysten kautta. Palosaaren mukaan alan kasvun keskeinen tekijä on yhteistyön sujuminen.