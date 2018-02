Talousennusteet ovat menneet pieleen myös maailmalla - Suomessa kikyn apu viennille yllätti

Maailmantalous on kasvanut jo vuodesta 2010 aika tasaista reilun kolmen prosentin vauhtia. Suomi pääsi mukaan vasta nykyhallituksen ja KiKyn ansiosta. Budjettisäästöt ovat myös merkittävä osa kilpailukyvyn parantamista. Portugalissa julkisen sektorin palkkoja alennettiin 15 %. Siihen nähden Suomessa on päästy vähällä. Kestävyysvajetta on edelleen ainakin kolmen miljardin verran. Veroja ei saa korottaa. Se nähtiin viime vaalikaudella. Ainoa keino on säästää julkisissa menoissa vielä lisää. Asumistuki on vain Hesan aluetukea. Siitä voitaisiin säästää ainakin yksi miljardi noin vain.