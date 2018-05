Tallink-konsernin tulo Helsingin pörssiin helpottaa osakkeiden ostamista ja myymistä – välityspalkkiotkin pienenevät

Tallink-konserni aikoo listautua vielä tämän vuoden puolella Helsingin pörssiin. Tallink-konsernin osakkeet pysyvät kuitenkin listattuna myös Tallinnan pörssissä.

– Suomalainen voi periaatteessa ostaa osakkeita myös ulkomailta, mutta jos ja kun Tallink listautuu Helsingin pörssiin, osakkeiden ostaminen ja myyminen helpottuu, Osakesäästäjien Keskusliiton hallituksen jäsen Tomi Salo kertoo.

Muun muassa osakkeiden ostamisesta ja myymisestä aiheutuvat välityspalkkiot pienenevät. Salo kertoo, että esimerkiksi Pohjoismaista osakkeita ostettaessa välityspalkkiot ovat suurempia kuin suomalaisosakkeilla.

Kun yhtiö listautuu Helsingin pörssiin, osakkeiden myynti ja osto vilkastuu eli osakkeiden vaihto kasvaa.

– Kun vaihtoa on vähän, osakkeita saa ostettua kerralla pieniä määriä ja vastaavasti myytäessä omaa osake-erää myymiseen saattaa mennä päiviä, Salo selventää.

Piensäästäjä hyötyy suuresta vaihdosta

Kun ostajia ja myyjiä on enemmän, myös kaupan toteutuminen on todennäköisempää. Se tarkoittaa sitä, että tavallisen säästäjän on helpompaa lähteä mukaan yhtiön omistajaksi.

– Osakkeen vaihdon ollessa suurta, osto- ja myyntitarjouksia on runsaasti, jolloin yhtiö kiinnostaa esimerkiksi sijoitusrahastoja, eläkeyhtiöitä ja muita suursijoittajia. Silloin myös piensäästäjä hyötyy.

Piensäästäjä pystyy ostamaan haluamansa osake-erän nopeasti ja kaupan toteutuminen on varmempaa. Vastaavasti myydessään piensäästäjä pääsee osake-erästään eroon jopa yhdellä kaupalla ilman että osake-erää joutuisi myymään useita päiviä useaan erään pilkottuna.

Salon mukaan kaupankäynnin ollessa vilkasta myös osakkeen osto- ja myyntitarjoukset lähestyvät toisiaan, jolloin ostaja voi ostaa edullisemmin ja myyjä voi saada korkeamman hinnan osake-erästään.

Uinuvat yhtiöt jäävät uinuviksi

Vilkkaasti vaihdettu osake herättää mielenkiintoa myös itse yhtiötä kohtaan.

– Uinuvat yhtiöt jäävät helposti mielenkiinnon ulkopuolelle. Analyytikot eivät juurikaan näitä analysoi, ja jos yhtiöstä ei ole saatavilla analyysiä, myös sijoittajien mielenkiinto heikkenee.

Salon mukaan Viking Line on tällä hetkellä ainoa laivayhtiö Helsingin pörssissä. Yhtiön osakkeiden vaihto on vähäistä. Salon mielestä Tallink-konsernin tulo Helsingin pörssiin on pelkästään positiivinen asia; pörssi kaipaa henkilöliikenteen edustajia.

Hän arvelee, että Tallink tulee suoraan pörssin päälistalle, sillä yhtiön liikevaihto on listalle pääsyn edellyttämissä luvuissa.

– Hyvä, kun Tallink listautuu. Tervetuloa, Salo sanoo.

Luonteva valinta listautumiselle

Myös Tallink-konsernin toimitusjohtajan Paavo Nõgenen mukaan toissijaisen listautumisen ansiosta Tallink-konsernin osakkeet ovat helpommin sijoittajien saatavilla.

Hänen mukaansa Helsingin pörssi on luonteva valinta listautumiselle, koska Suomi on yksi Tallink-konsernin tärkeimmistä kotimarkkinoista.

– Listautumalla Helsingin pörssiin luomme sijoittajille lisämahdollisuuksia käydä kauppaa yhtiön osakkeilla, Nõgene lisää.

Tallink-konserni on pohjoisen Itämeren alueen suurin matkustaja- ja rahtiliikennevarustamo. Yrityksellä on yhteensä 14 alusta ja se liikennöi Tallink- ja Silja Line -brändeillä kuudella reitillä. AS Tallink Grupp työllistää yli 7 400 henkilöä ja kuljetti vuonna 2017 yli 9,8 miljoonaa matkustajaa.