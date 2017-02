Suuryhtiö Trafigura mukaan Terrafameen, sijoittajaksi myös Sampo - valtio jää enemmistöosakkaaksi

Maailman suurimpia raaka-ainekauppiaita



– Vuonna 1993 perustettu Trafigura on yksi maailman suurimmista fyysisten hyödykkeiden, kuten öljyn ja malmin kauppaan keskittyvistä konserneista.



– Trafigura hankkii, varastoi, kuljettaa ja toimittaa erilaisia raaka-aineita asiakkailleen ympäri maailmaa



– Yhtiön omistajia ovat noin 600 sen yhteensä 4 100 työntekijästä, jotka työskentelevät 61 toimipisteessä 36 maassa ympäri maailmaa.



– Trafiguran liikevaihto oli noin 98 miljardia dollaria viime vuonna



– Hyödykekaupan tukena Trafiguralla on teollisuus- ja sijoitusomaisuutta



– Galena on Trafigura-konserniin kuuluva sijoitusrahasto, joka keskittyy sijoitusten kannalta lupaaviin kaivosalan toimijoihin