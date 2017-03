Superpark laajentaa Kiinaan, kainuulaisyrityksen tilat tulevat jalkapallostadionin yhteyteen

Vasta viiden vuoden ikäinen SuperPark Oy laajentaa toimintaansa ulkomaille. Se avaa ensimmäiset sisäaktiviteettipuistot Ruotsissa ja Kiinassa vuodenvaihteen tienoilla.



Kiinassa kainuulaisyritys on tehnyt sopimuksen 4–6 SuperParkista. Vastikään Suzhoun kaupungista palannut SuperParkin toimitusjohtaja Juha Tanskanen sanoo, että hanke, johon yksi SuperParkeista kuuluu, sisältää esimerkiksi 40 000 hengen jalkapallostadionin, uimastadionin, ostoskeskuksen ja hotellin.



Suomessa seitsemäs SuperPark avataan kesällä Jyväskylään. Tanskanen sanoo, että parin seuraavan vuoden aikana yhtiö avaa 13–15 uutta SuperParkia, joista kymmenkunta tulee ulkomaille. Neuvotteluja on useissa maissa.



SuperParkien ajatuksena on tarjota monipuolista viihteellistä liikuntaa koko perheelle.Vuokattiin vuoden 2012 lopulla avattu puisto oli ajateltu lajissaan ainoaksi – mutta toisin kävi.



Kiinan-suunnitelmien taustalla on sopivaa liikuntakohdetta etsinyt kiinalais-ranskalainen pariskunta, joka tuli tapaamaan SuperParkin johtoa.



– Tajusimme varhaisessa vaiheessa, että tähän kannattaa suhtautua vakavasti. Asiat etenivät hyvin, kertoo kehitysjohtaja Taneli Sutinen.



SuperPark Oy ja seikkailupuistoketju HopLop Oy ovat isoja toimijoita. HopLop tavoittelee tällä kaudella 18 miljoonan euron liikevaihtoa ja SuperPark 14:ää miljoonaa.



Yritykset eivät koe kilpailevansa toistensa kanssa. HopLop Oy:n toimitusjohtaja Tomi Pulkki sanoo, että yritysten konseptit toimivat hyvin yhteen, kun pääkohderyhmät ovat erilaiset: HopLop keskittyy lapsiin ja SuperPark teineihin ja aikuisiin.



Myös HopLop on laajenemassa ulkomaille, sillä ketju aikoo avata tänä vuonna ensimmäisen puiston Saksaan.