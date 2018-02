"Suomi on jannannut vastaan, eikä kyennyt uudistumaan" – Keskuskauppakamarin uusi johtaja eruisi koulutussäästöt

Keskuskauppakamarin uusi toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi pitää Suomen hallituksen koulutusleikkauksia vakavana strategisena virheenä.

– Jopa Esko Ahon hallitus Iiro Viinasen valtiovarainministeriaikana, jolloin piti leikata kaikesta, panosti koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen lisärahaa. Tämä vakava virhe pitää korjata, Romakkaniemi sanoo Lännen Median haastattelussa.

Romakkaniemi on kaikille politiikan sisäpiiriläisille tuttu vaikuttaja vuosien ajalta. Ehkä parhaiten hänet tunnetaan ex-pääministeri Jyrki Kataisen pitkäaikaisena luottomiehenä, joka viimeksi on työskennellyt kuusi vuotta Brysselissä. EU-komissiossa kabinettipäällikkö on seurannut tarkkaan kotimaan yhteiskuntaa.

Romakkaniemeä mietityttävät muun muassa alentuneet oppimistulokset Pisa-vertailuissa. Hänen mukaansa ei ole pelkkä rahakysymys, miksi kestomenestyjä Suomi lähti valumaan alaspäin kansainvälisen oppimisvertailun huipulta.

– On hyvin selkeä nähdä, mitä muutoksia peruskoulussa on tehty 1990-luvulta tähän päivään. Koko ajan on vähennetty arvostelun ja sitä kautta tervehenkisen kilpailun merkitystä. Siitä on suora korrelaatio heikentyneisiin Pisa-tuloksiin.

Romakkaniemi rohkaiseekin palauttamaan kunnollisen arvostelun ja kilpailun.

– Meillä on nyt menty toiseen äärilaitaan ja se näkyy Pisa-tuloksissa.

"Aktiivimalli on tehoton ja byrokraattinen"

Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan paikka on Romakkaniemelle innostava tehtävä. Hän haluaa tehostaa yritysten yhteenliittymän tapoja vaikuttaa kotimaan kehitykseen.

Brysselin vuosien jälkeen Romakkaniemi palaa Suomeen, joka ei hänen mukaansa ole kyennyt uudistumaan riittävästi.

– Tällä vuosituhannella Ruotsi, Tanska ja Saksa uudistivat työmarkkinat ja sosiaaliturvan vastaamaan uutta maailmaa. Suomi on ollut se, joka on jannannut tässä vastaan eikä ole pystynyt uudistumaan, minkä takia meillä on korkea rakenteellinen työttömyys.

Juho Romakkaniemi ihmettelee intoa tuoda liike-elämän tehokkuusopit politiikkaan. "Yrityksen perimmäisenä tehtävänä on tuottaa voittoa. Politiikassa taas tarkoituksena on ratkoa yhteiskunnallisia ongelmia rauhanomaisin keinoin. Ne ovat eri prosesseja." KUVA: Mauri Ratilainen

Esimerkiksi aktiivimallia Romakkaniemi pitää yksistään tehottomana, riittämättömänä ja byrokraattisena – "eli aika huonona".

– Jos kuitenkin samanaikaisesti kysytään, pitäisikö olla tekemättä mitään tai tehdä tämä, siitä näkökulmasta tämä ehdottomasti pitää tehdä, hän sanoo.

Suomen työmarkkinat länsimaiden jäykimpiä

Romakkaniemi siirtyy Keskuskauppakamarin johtoon ensi kuussa. Suomessa hän haluaa vaikuttaa ennen muuta isoihin kysymyksiin, jotka seuraavan hallituksen on ratkaistava puoluekoostumuksesta riippumatta.

Parhaiten Suomen suuntaa pystyy hänen mukaansa muokkaamaan, jos suuntaa tavoitteensa parin vuoden päähän, eikä vain reagoi toisten laatimaan asialistaan hands on -lainsäädäntötyön puolivirallisena osallistujana.

Romakkaniemelle kelpaavia malleja ei tarvitse etsiä kaukaa. Saksassa on sosiaaliturvan ja pienten työtulojen yhteen sovittaminen tehty todella joustavaksi. Paikallisesti pystytään sopimaan työtuntien vähentämisestä, jos suhdanteet heittelevät, eikä tarvitse irtisanoa.

Ruotsissakin työmarkkinat ja sosiaaliturva on uudistettu tällä vuosituhannella tavalla, joka ratkaisee Suomea pahimmin vaivaavan ongelman.

– Komission, IMF:n, OECD:n ja kaikkien kansainvälisten arvioitsijoiden analyysi on, että Suomen työmarkkinat ovat länsimaiden jäykimmästä päästä. Meillä ei ole tarpeeksi ala- ja yrityskohtaisia joustoja. Tämä on se iso ongelma.

– Meidän tes-järjestelmämme, jossa on varmasti etunsakin neuvottelujärjestelmänä, nostaa työntekijän palkkaamisen aiheuttaman tuottavuusvaateen liian korkeaksi. Matalan tuottavuuden työpaikkoja ei synny, koska heikosti koulutetun ihmisen työpanos ei kohtaa sitä tuottavuusvaadetta, joka syntyy näistä työehdoista. Suomessa ei ole tätä uudistusta tehty, ja se täytyy tehdä.

Hyvinvointiyhteiskunta ei murtunut Ruotsissa

Keskuskauppakamarin uusi vetäjä kehottaa unohtamaan pelottelun, joka aina liittyy rakenneuudistuksiin. Hyvinvointiyhteiskunta ei ole murtunut Ruotsin tai Saksan uudistuksissa. Päinvastoin se on hänen mukaansa vahvistunut, kun työllisyys on kasvanut, työttömyys laskenut ja julkisen talouden pohja vankistunut kestämään ikääntymisen.

– Työllisyysaste ylitti meillä juuri 70 prosentin rajapyykin. Ruotsissa se on 80 prosenttia. Me tarvitsemme sen 80 prosenttia myös, jotta hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja ei romahda. Tarvitaan työmarkkinoilla rakenneuudistuksia, sosiaaliturvassa rakenneuudistuksia.

– Yhteinen jaettu tavoite eri puolueilla pitäisi olla, että työllisyys saadaan Ruotsin tasolle, Romakkaniemi vetoaa.