Suomi-burgeri maistuu balteille – uusia Hesburgereita avataan Viroon, Latviaan ja Liettuaan

Hampurilaisketju Hesburger aikoo jatkaa laajentumistaan Baltian maihin tänä vuonna.



Yhtiön kansainvälistymisestä vastaava johtaja Ieva Salmela kertoo The Baltic Course -verkkolehdessä, että Viroon, Latviaan ja Liettuaan avataan tänä vuonna yhteensä yhdeksän uutta Hesburgeria. Ketju investoi Baltiassa uusiin ravintoloihin kymmenen miljoonaa euroa.



Hesburgerilla on kussakin Baltian maassa jo 40–50 ravintolaa. Ketju myy kaikissa Baltian maissa jo noin 20 miljoonan euron arvosta tuotteitaan vuosittain. Myynti kasvoi viime vuonna Virossa 7 prosenttia, Latviassa 11 prosenttia ja Liettuassa 26 prosenttia.



Oman ilmoituksensa mukaan Hesburger on Baltian suurin hampurilaisketju. Suomessa Hesburgerilla on 269 ravintolaa, joiden myynti kasvoi viime vuonna 4 prosentilla yhteensä 211 miljoonaan euroon.



Hesburgerin ulkomaiset ravintolat tuovat jo neljäsosan ketjun kokonaismyynnistä. Baltian lisäksi Hesburgereita löytyy Venäjältä, Saksasta, Ukrainasta ja Bulgariasta. Viimeksi mainittuun maahan ketju avasi ensimmäisen ravintolansa joulun alla. Yhtiö aikoo lisätä ravintoloitaan Bulgariassa ainakin neljällä kuluvan vuoden aikana.