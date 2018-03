Suomessa koulutettujen ulkomaalaisten tekniikan alan huippuosaajien vaikea työllistyä

Suomessa valmistuneiden ulkomaalaisten tekniikan alan huippuosaajien on vaikea saada töitä Suomesta, ilmenee Tekniikan akateemiset TEKin kyselytutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta suomalaisesta tekniikan alan korkeakoulutetusta on valmistumishetkellä työsuhteessa, mutta ulkomaan kansalaisista vain 38 prosenttia on saanut töitä.

Yhä useampi Suomessa vastavalmistunut diplomi-insinööri ja arkkitehti on tutkimuksen mukaan ulkomaalaistaustainen.

- Osaajapulasta tekniikan alalla uhkaa tulla talouskasvua hidastava pullonkaula. Ulkomaalaisten osaajien houkuttelemisesta Suomeen puhutaan paljon, vaikka heitä valmistuu yliopistoistamme yhä enemmän. Samat ihmiset, jotka kelpaavat suomalaisiin yliopistoihin ja suorittavat tutkintonsa, eivät kelpaakaan suomalaiseen työelämään, sanoo yksikönjohtaja Jari Jokinen TEKin tiedotteessa.

Kyselyyn vastasi reilut 2 300 ihmistä eli 78 prosenttia kaikista vastavalmistuneista diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeista eri puolelta Suomea

Jokisen mukaan suomalaiset opiskelijat tekevät paljon oman alansa töitä ja verkostoituvat jo opiskeluaikana.

- Monelta ulkomaalaistaustaiselta puuttuu verkostoja. Vain 20 prosenttia vastavalmistuneista työllistyy paikkaan, johon hänellä ei ole aiempaa kontaktia opiskeluajalta.