Suomen Pankin uudeksi pääjohtajaksi esitetään Olli Rehniä

"Paras" valittiin. Rehn on lukenut taloustiedettäkin pari vuotta. Tältä paikalta on hyvä käydä kamppailua seuraavasta presidentistä Niinistön jälkeen. Kun keskustan ja kokoomuksen mandaatit on nyt täytetty, Liikasen paikalle on syytä nimittää demari. Näin pysyy nykyinen asetelma Suomen Pankin johtokunnassa, kuten on myös Kevan ja Kelan johdossa.