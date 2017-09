Suomen bruttokansantuote jatkaa pirteää kasvua

Rehellisesti sanottuna tuo on vähän. Meidänkö pitää nykyään olla tyytyväisiä johonkin "nolla-pilkku-nolla-jotaki". Tuo on oikeasti yhtä tyhjän kanssa. Me tarvitsemme oikean muutoksen ja työelämän ja yhteiskunnan sääntöverkkoa on alettava purkamaan. Lisäksi veroja on alennettava ja myös poistettava osa kokonaan. Sitä parempaa palkankorotusta ei edes ole kuin verojen laskeminen roimasti. Se on kuin ottaisi hirttosilmukan pois kansan kaulasta. Ihmiset alkavat ostamaan palveluita ja tuotteita ja sitä kautta aivan kaikille avautuu töitä ja mahdollisuuksia.

Ja katsokaa nyt Yhdysvaltoja jossa ensimmäisen vuosipuolen aikana BKT on noussut lähes nollasta 3 prosenttiin. Miten Trump sen teki? Se nousi 3 prosenttiin pelkästään sääntöjä karsimalla. Nyt syksyllä seuraa Trumpin massiivinen verojen leikkaus ja verojen poisto. Raha tulee jäämään jatkossa kansalle ja tähän aikaan vuoden päästä Yhdysvaltojen BKT voi olla uudessa maailmanennätyksessä 10%. Naurakoot hän joka haluaa minun puolestani. Palataan asiaan vuoden päästä.