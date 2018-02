Suomeen on rakennettu puolen Afrikan verran tuulivoimaa – Kiina kiskoo kaulaa muuhun maailmaan

Ruotsin tuulivoiman tuotanto kasvaa 60 prosenttia seuraavan neljän vuoden aikana, ennustaa alan ruotsalainen etujärjestö Svensk Vindenergi.

Ruotsin sähköntuotannosta yli kymmenesosa tuotettiin viime vuonna tuulivoimalla. Maahan on rakennettu noin kolminkertainen määrä tuulivoimaa Suomeen verrattuna.

Ruotsiin ei rakennettu viime vuonna kuin muutamia kymmeniä uusia tuulivoimaloita, mutta uusista tuulivoimahankkeista tehtiin ennätysmäärä investointipäätöksiä, Svensk Vindenergi kertoo tiedotteessaan. Etujärjestön aiemmat ennusteet tuulivoiman kehityksestä ovat osuneet kohtuullisen hyvin oikeaan.

Tuulivoiman rakentamisen odotetaan kiihtyvän myös Norjassa. Tällä hetkellä Norjassa on tuulivoimaa puolet vähemmän kuin Suomessa, mutta rakenteilla on niin paljon uusia hankkeita, että maan tuulivoimakapasiteetti on yli kaksinkertaistumassa.

Suomen suurin tuulivoimantuottaja Tuuliwatti ilmoitti viime syksynä tähtäävänsä seuraavaksi muiden Pohjoismaiden markkinoille ja erityisesti arktiseen tuulivoimaan. Tuuli- ja aurinkoenergian tuotantoa kasvattava Fortum osti puolestaan viime vuonna kolme tuulihanketta Norjasta.

Tuulivoimateollisuutta edustava Maailman tuulivoimaneuvosto GWEC julkisti viime viikolla maailmanlaajuiset tuulivoimatilastot viime vuodelta.

Tilastojen mukaan tuulivoiman rakentamistahti on hiipunut hieman kahdesta edellisvuodesta, mutta koko maailman tuulivoimakapasiteetti kasvoi silti viime vuonna lähes 11 prosentilla.

GWEC:n mukaan tuulivoiman kasvutahdin hidastuminen johtuu siitä, että teollisuudenala on siirtymässä tuetusta energiantuotannosta puhtaasti markkinaehtoiseksi toiminnaksi.

Selvästi eniten tuulivoimaa rakennettiin viime vuonna Kiinaan, jota seurasivat Yhdysvallat ja Saksa. Kiinaan on rakennettu jo yli kolmasosa maailman kaikesta tuulivoimasta.

Kiinan, USA:n ja Saksan jälkeen eniten tuulivoimaa on rakennettu Intiaan, Espanjaan, Britanniaan, Ranskaan, Brasiliaan, Kanadaan ja Italiaan.

Tuulivoima keskittyy toistaiseksi lähes kokonaan Aasiaan, Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan.

Etelä-Amerikkaan on rakennettu kymmenen kertaa vähemmän tuulivoimaa kuin Pohjois-Amerikkaan. Koko Afrikan mantereelle puolestaan on rakennettu vain kaksi kertaa enemmän tuulivoimaa kuin Suomeen.

Merituulivoimassa suurimpia maita ovat Britannia, Saksa, Kiina, Tanska, Alankomaat ja Belgia.