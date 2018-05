Suomeen on perustettu uusi ict-alan yhteenliittymä – mukana viisi kaupunkia, tuhansia tutkijoita ja yli tuhat yritystä

Suomeen on perustettu ict-alan vauhdittamiseksi uusi yhteenliittymä, Allied ICT Finland (AIF). Mukana toiminnassa ovat yliopistot ja ammattikorkeakoulut viidessä kaupungissa, Oulussa, Jyväskylässä, Tampereella, Turussa ja Helsingissä sekä VTT.

Kaupunkien elinkeinoyhtiöt ja Business Finland ovat mukana ja lisäksi jopa yli tuhat yritystä, jotka ovat toiminnassa tutkimus- ja oppilaitosten ympärillä eri kaupungeissa.

Johtajana AIF:ssä on Jaakko Sauvola, joka on toiminut Oulussa vuonna 2015 alkaneen Hilla-projektin keskeisenä kehittäjänä. Hilla-ohjelmassa on kehitetty uusia ict-alan yhteistoimintamalleja.

– Vuosi sitten lähdettiin keskustelemaan, että meidän on pakko rakentaa kilpailukyky uudestaan. On kysymys siitä, miten me pystymme olemaan varteenotettava kilpailija jatkossa, kun tulee jatkuvasti uusia teknologioita, Sauvola sanoo.

Lisäksi yliopistot ja tutkimuslaitokset ovat erikoistuneet, yhdessä paikassa ei ole tietämystä kaikesta.

Yhteinen päätelmä keskustelusta Sauvolan mukaan oli, että ict-alalle pitää rakentaa iso keskittymä, jossa on kriittinen massa ja riittävä tietämys teknologiasta ja liiketoimintamalleista ja riittävä määrä yrityksiä.

– Olemme liittoutuneet keskenämme, jotta me pystymme rakentamaan kärkijuttuja niin, että tutkimuksesta liiketoimintaan kaikki toimii yhtenä pakettina eikä erillisiä saarekkeina, niin kuin on ollut taipumuksena, Sauvola luonnehtii.



AIF-yhteenliittymän ensisijaisena tarkoituksena on parantaa yhteistyöllä suomalaisten ict-yritysten kilpailukykyä maailman markkinoilla merkittävästi. Tavoitteena on myös nostaa Suomessa pysyvästi tutkimuksen ja kehityksen investointitasoa ict-alalla.

Allied ICT -toimijoiden kesken rakentuu uudenlainen toimintamalli, jossa tutkimustoimijat, kaupungit ja yritykset hyödyntävät uutta internetiin perustuvaa alustatalous- ja kasvuverkostomallia. Keskeisiä kasvua eteenpäin vieviä toimintaperiaatteita ovat investointien, liiketoiminnan, kumppanuuksien ja tutkimus- ja kehitysresurssien mittava yhteiskäyttö.

Tarkoituksena on esimerkiksi yhdessä keskustella tutkimusinvestoinneista ja suunnata niitä yhteisymmärryksessä eri kohteisiin. Myös tutkimusympäristöjen yhteiskäyttöä on tarkoitus lisätä. Näitä tarjotaan palveluna yrityksille entistä koordinoidummin.

– Tavallaan pienennetään kustannusta ottaa tällaisia erikoisympäristöjä käyttöön, Sauvola sanoo.

Liiketoimintaa halutaan kehittää ja jakaa parhaita käytäntöjä toimijoiden kesken.

Uusia kumppanuuksia halutaan myös muodostaa ja osaamista ”ristiinpölyttää” toimijoiden kesken.

Toiminnan rahoitus kerätään Sauvolan mukaan eri lähteistä. Yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin tulee AIF:n piirissä toimivaa osa-aikaista tai vakinaista henkilöstöä, jotka järjestelevät toimintaa.

AIF:n johtoryhmän puheenjohtajan, Oulun yliopiston vararehtorin Arto Maanisen mukaan on hyvin merkittävää, että kansallisen verkostoitumisen kautta Suomeen on syntynyt Pohjoismaiden suurin ict-ekosysteemi.

– Yliopistothan tietyssä määrin kilpailevat keskenään ja tekevät myös yhteistyötä. Nyt tässä mukana olevat yliopistot ovat selkeästi sitoutuneet tekemään yhteistyötä ict-alalla. Se johtaa tietenkin siihen, että me pystymme palvelemaan yrityksiä paremmin kuin yksinään, Maaninen sanoo.