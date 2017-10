Suomalaisyritys tuo markkinoille taskukokoisen huumeskannerin – yhteistyötä amerikkalaisten laboratorioiden kanssa

Spectral Engines tuo markkinoille kannettavan huumeskannerin, jonka avulla poliisipartio voi nopeasti seuloa katunäytteistä huumeiksi epäilemänsä aineet. Taskukokoinen skanneri ilmoittaa tuloksen käyttäjänsä kännykkään jo muutamassa sekunnissa.

Spectral Engines on VTT-lähtöinen yritys, ja se on saanut huumeskannerin tuotteistukseen 2,4 miljoonaa euroa EU-rahaa.

Suomalaisyrityksen kehittämä huumeskanneri painaa vain muutaman sata grammaa. Se on ensimmäinen huumeskanneri, joka on mahdollista pitää mukana kenttätyössä. Se on myös reilusti nykykäytössä olevaa laitetta edullisempi.

Spectral Enginesin skanneri tunnistaa muun muassa kokaiinin, heroiinin ja amfetamiinin tarkasti ja luotettavasti jo pienestä huumepitoisuudesta. Laitteeseen voidaan päivittää erilaisia tunnistusalgoritmeja myös eri muuntohuumeille tarpeen mukaan.

Poliisin lisäksi skanneri soveltuu myös tullin, armeijoiden ja muiden vastaavien organisaatioiden käyttöön.

– EU-rahoitus takaa meille nopean etenemisen ensimmäisestä prototyypistä massavalmistettavaan tuotteeseen. Ensimmäiset tuotteet saadaan markkinoille ensi keväänä, ja alkuvuodesta lähdemme tekemään myös kenttäkokeita pilot-asiakkaiden kanssa, yrityksen liiketoimintajohtaja Janne Suhonen sanoo.



Yritys on jo tehnyt yhteistyötä johtavien kriminaalilaboratorioiden kanssa, ja sen tutkimuspartnerit ovat pääosin USA:sta ja Euroopasta. EU-rahoitus mahdollistaa yhteistyön laajentamisen useiden uusien laboratorioiden kanssa mallikirjastojen kehittämiseksi.



VTT Ventures Oy on yksi Spectral Enginesin rahoittajista.