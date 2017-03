Suomalaisten verkko-ostosrahoista yli 40 prosenttia menee ulkomaille

Ei ole kiky syönyt suomalaisten ostovoimaa.

Aivan turhaa höpistä, että ei muka ole ihmisillä rahaa, kyllä sitä on ja palkat on todellakin sen 10- 15% liian korkeat.

Hyvä juttu tämä on todiste suomalaisten ostovoimasta, ja ei ole hallituksen syytä, jos ihmiset tyhmänä tuhlaa rahansa ulkolaiseen rihkamaan.

Sosiaaliset tuet lopetettava kaikilta, joiden bruttopalkka on yli 2000€, kyllä tuolla rahalla pitää pärjätä ilman tukia, tai sitten vähentävät turhia ostoksiaan.