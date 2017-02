Suomalainen HMD julkisti uusia Nokia-älypuhelimia Barcelonassa

Suomalainen HMD Global on odotetusti julkistanut uusia Nokia-älypuhelimia Barcelonan mobiilimessuja edeltävässä lehdistötilaisuudessaan sunnuntaina alkuillasta.



Nokia-brandin oikeudet puhelimissa omistava HMD julkisti kaksi halvemman keskihinnan älypuhelinta, 5,2 tuuman Nokia 5:n ja 5 tuuman Nokia 3:n.



Edellisen hinta on 189 ja jälkimmäisen 139 euroa, ja ne tulevat globaaliin myyntiin vuoden toisella neljänneksellä.



Lisäksi aiemmin Kiinan-markkinoilla julkaistu Nokia 6 tulee sekin maailmanlaajuiseen myyntiin.



Puhelimissa on Android 7 -käyttöjärjestelmä, joka tunnetaan myös nimellä Nougat.