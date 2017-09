Sukupolvenvaihdoksesta potkua – pudasjärvisen yrityksen liikevaihto kasvoi vuodessa neljänneksen

Profin Oy:n toimitusjohtaja Mikko Haapala tietää omasta kokemuksesta, miten hyvin hoidetun yrityksen sukupolvenvaihdos antaa yritykselle uutta potkua. Haapala ryhtyi yrittäjäksi viisi vuotta sitten. Taantuma opetti heti aluksi sen, että pärjääminen oli omasta nokkeluudesta kiinni.

– Asioita ei kannata pelätä. Rohkeasti mukaan vain, toimitusjohtaja Haapala toteaa.

Profinin liikevaihto on kasvanut neljänneksellä vuosittain, ja Pudasjärvellä on vasta investoitu tuotantoon toista miljoonaa euroa. Emo, joka juhlii juuri 40-vuotista toimintaansa, on keskittynyt valmistamaan pelkästään lasiliukuseinätuotteita.