S&P piti Suomen luottoluokituksen ennallaan, huolissaan perussuomalaisten pj-vaihdoksesta

Luottoluokittaja Standard & Poor's pitää Suomen luottoluokituksen ennallaan tasolla AA+. Suomen näkymät ovat luokittajan mielestä vakaat. S&P julkisti Suomea koskevan arvionsa tänään.

- Vakaa näkymä heijastaa odotustamme, että talouden elpyminen yhdistettynä jatkuviin rakenneuudistuksiin auttaa asteittain lujittamaan julkista taloutta, S&P perustelee.

S&P kantaa kuitenkin huolta perussuomalaisten puheenjohtajavaihdoksesta. Timo Soinin väistyminen saattaa käynnistää puolueessa johtajuustaiston, joka saattaa vaarantaa nykyisen hallituskoalition vakauden. Se taas saattaa vaarantaa hallituksen kunnianhimoisen uudistusohjelman, luottoluokittaja arvioi.

Suomen luottoluokitus on nyt toiseksi paras mahdollinen kaikilla kolmella suurella luottoluokittajalla. Myös Fitchillä Suomen luokitus on AA+. Moody's on antanut Suomelle luokituksen Aa1, joka on sen asteikossa toiseksi paras.