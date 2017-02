Sivistystyönantajien uusi työmarkkinajohtaja: ”Huomio säästöistä kohti opiskelijoiden valmistumista”

Huomion olisi siirryttävä koulutukseen kohdistuvista säästöistä enemmän opiskelijoihin ja näiden valmistumiseen, sanoo Sivistystyönantajien uusi työmarkkinajohtaja Anne Somer.



Järjestöön kuuluu muun muassa kaikki yliopistot, puolet ammattikorkeakouluista ja suurin osa ammattiopistoista. Jäsenkunnan toimintakentästä hallitus säästää kaudellaan lähes 800 miljoonaa euroa, mikä näkyy esimerkiksi yt-neuvotteluina ammatillisella puolella.



Säästöt on tehty kertarysäyksellä eikä vaiheittain, mutta Somer näkee, ettei opiskelijoiden tarvitse olla huolissaan. Säästöt eivät hänen mukaansa ole esimerkiksi vaikeuttaneet pätevän henkilöstön saamista. Lisäksi koulutuksen järjestäjän on tärkeää huolehtia, että opiskelijat valmistuvat, mikä puolestaan tuo osaavaa työvoimaa.



Hän sanoo, ettei leikkauksia enää tulisi kohdistaa koulutukseen.



– Toivottavasti tästä on yhteinen näkemys niin hallituksen kuin koko kansan kanssa.



Somer aloittaa työnsä Sivistystyönantajien uudessa toimessa 1. helmikuuta. Työmarkkinatoiminnan asema järjestössä vahvistuu seuraavan neuvottelukierroksen, liittokierroksen alla.



Somer pitää tärkeimpänä asiana, että työehtosopimuksia muutettaisiin nykyistä mahdollistavammiksi. Kyse on ennen kaikkea työaika- ja palkkausjärjestelmistä.



– Koulutuksen järjestäjien toimintaympäristö ja työelämä ovat muuttuneet. Työaika- ja palkkausjärjestelmät eivät vastaa nykyaikaista työelämää ja muuttuvaa opettajuutta, ja niihin vaaditaan joustavia ja nykyaikaisia ehtoja.



Esimerkiksi Somer ottaa opetusvelvollisuuteen perustuvat järjestelmät, vaikka opettajan työhön kuuluu paljon muutakin kuin oppitunnin pitämistä. Tämä näkyy etenkin ammatillisen koulutuksen muutoksessa.



Työehtosopimuksissa pitäisi Somerin mukaan ottaa huomioon myös se, että oppilaitokset toimivat yhä enemmän ympärivuotisesti ja tiloja käytetään myös iltaisin ja viikonloppuisin.



Palkkausjärjestelmissä järjestö ajaa työn vaativuuden ja työntekijän suoriutumisen nykyistä parempaa huomiointia.



Somer on aiemmin työskennellyt Sivistystyönantajien työmarkkinapäällikkönä.