Simoon nousi 27 uutta tuulivoimalaa, tuulipuiston uusi laajennus suunnitteilla

Simossa on otettu käyttöön 27 uutta tuulivoimalaa. Niistä 13 sijaitsee Leipiön tuulipuistossa ja kolme Onkalonperällä. Halmekankaalle on rakennettu uusi 11 tuulivoimalan puisto. Voimalat on rakentanut suomalainen TuuliWatti Oy.

Uusien voimaloiden myötä Simossa on kaikkiaan 37 tuulivoimalaa. Niiden vuosituotanto on yhteenä 425 gigawattituntia. Se on noin kaksi kertaa sen verran, kun Simon, Kemin ja Keminmaan alueen yhteenlaskettu sähkönkulutus.

TuuliWatti on varautunut rakentamaan myös uusia tuulivoimaloita. Esimerkiksi Simon Leipiön tuulipuistoa aiotaan laajentaa vielä 28 voimalalla.