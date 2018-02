Sijoittaja havahtui ongelmiin jo viime viikolla – yksi indikaattori oli yhtä paha kuin vuonna 1929

– Pitkäaikainen sijoittaja ei huolestu eikä lähde vielä ostamaan uusia osakkeita, helsinkiläinen sijoittaja Tomi Salo, 59, kommentoi pörssikurssien pudotusta.

Silti hän laittoi tiistaiaamuna sijoittajatutulleen tekstiviestin: "Nyt taidetaan saada kunnon rytinä päälle".

Mikä on tilanne, kannattaako nyt ostaa vai myydä osakkeita?

Osakesäästäjien Keskusliiton puheenjohtaja, professori Timo Rothovius tyytyy toteamaan, että laskut ovat yleensä hyviä hetkiä ostaa. Suoraa neuvoa hän ei kuitenkaan anna.

Kaikkiaan yli 800 000 suomalaista omistaa osakkeita.

Maanantaipäivä 29.1. reilu viikko sitten oli päivä, jolloin sijoittaja Salo todenteolla havahtui.

– RSI-indikaattori näytti maksimilukemaa USA:n pörssissä. Sellaista lukemaa ei ole nähty sitten vuoden 1929 pörssiromahduksen.

– Silloin tiesin, että nyt alkaa tapahtua. Olen tyytyväinen, että osasin huomata tämän. USA:n perässä seuraa Aasia ja sitten Suomi.

"Kuuluu markkinoiden luonteeseen"

Timo Rothovius pitää kurssien pienoista laskua markkinoiden luonteeseen kuuluvana asiana, jota tapahtuu vuosittain.

– Tulee mieleen aika kaksi vuotta sitten eli tammikuu 2016, jolloin pörssikurssit laskivat viimeksi näin paljon eli 4-5 prosenttia. Siitä ei mennyt pitkää aikaa, kun kurssit lähtivät taas nousemaan.

Rothovius huomauttaa, että kurssit ovat pääsääntöisesti nousseet viimeiset 10 vuotta.

– Lasku ei vaikuta tavalliseen ihmiseen millään tavalla, hän painottaa.

– Euroopan talous on kasvu-uralla, ja kasvu jatkuu. Näkyvissä on, että inflaatio kiihtyy, kun inflaatio on ollut pitkään niin matala.

Rothovius toivookin, että inflaatio kiihtyisi, sillä silloin yritykset uskaltaisivat lähteä investoimaan paremmin.

– Toisaalta inflaatio ei saa kiihtyä liikaa, sillä silloin korot nousevat.

Rothovius uskoo, että Euroopan Keskuspankki nostaa korkoja tänä tai ensi vuonna, mutta nostot ovat pieniä.