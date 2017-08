Siikalatvan kunta aloittaa yt-neuvottelut, enintään 25 irtisanotaan tai lomautetaan

Siikalatvan kunta aloittaa koko henkilöstöään koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Kunnanhallitus päätti neuvottelujen aloittamisesta maanantaina.

Yt-neuvottelujen taustalla ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt. Kunnan tavoitteena on saada aikaan 800 000 euron vuotuiset säästöt.

Kunnanjohtaja Pauli Piilma sanoo, että kunnan tuotto pienenee ensi vuonna 1,2 miljoonaa euroa. Siihen vaikuttaa muun muassa valtiontukien pieneneminen.

Piilma toteaa myös, että kunnan talous on ollut viime vuodet tiukoilla. Muut kuin henkilöstökuluja koskevat kuluerät on jo käyty läpi.

– Sote on ulkoistettu, ja taloushallinto on ulkoistettu. Lisäksi on kilpailutettu hankinnat kuten sähköenergia ja ruokapalvelut, Piilma sanoo.

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan yt-neuvottelut voivat johtaa enintään 25 työntekijän irtisanomiseen tai lomauttamiseen. Lisäksi 25 työntekijän työsuhteet voidaan muuttaa osa-aikaisiksi. Määrät täsmentyvät kuuden viikon neuvottelujen aikana, ja ne voivat jäädä tätä pienemmiksi. Siikalatvan kunta työllisti viime vuoden vaihteessa noin 280 henkilöä.

Yt-neuvottelut pyritään aloittamaan 13. syyskuuta. Kirjallinen neuvotteluesitys ja toimintasuunnitelma annetaan henkilöstölle todennäköisesti 8. syyskuuta. Mahdollisia henkilöstövähennyksiä koskevat päätökset tehdään neuvottelujen jälkeen marras-joulukuussa.