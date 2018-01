Saksassa yritysten pitää paljastaa sukupuolten väliset palkkaerot

Saksassa yritysten on nykyisin kerrottava, millaiset palkkaerot miehillä ja naisilla ovat, uutisoi muun muassa Financial Times. Lauantaina voimaan tullut laki velvoittaa, että yritysten on kerrottava yksittäisille työntekijöille, kuinka paljon vastakkaista sukupuolta olevat työntekijät tienaavat vastaavissa työtehtävissä.

Laki koskee kaikki yksityisen ja julkisen sektorin yrityksiä, joissa on yli 200 työntekijää. Saksassa naiset ansaitsevat keskimäärin 22 prosenttia vähemmän kuin miehet. Euroopan unionissa naiset tienaavat keskimäärin 16 prosenttia miehiä vähemmän.

