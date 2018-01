Saksassa metallityöläiset lakkoilevat 28 tunnin työviikon puolesta

Jassåå. Ja meillä itkee EK & yritypuoli sitä, kun olis järkevää 38.5 viikkotunnista tarve supistaa , jolloin työttömyyskin laskis, kun työttömille tarjoutuis töitä.. Mutta, ihan päinvastoin meillä "suuret" oikeisto-johtajat PM Sipilän johdolla on aivan toista mieltä eli työaikaa täytyykin pidentää ja sitähän on jo tehty jossain määrin ja työttömyys se vaan pysyy suht korkeissa lukemissa.. Nii-in, Saksaahan on AINA pidetty jonkinlaisena esimerkkimaana tehokkudesta, jne. ja nyt paljastuukin että he tekee suht lyhyttä työviikkoa ja siitä huolimatta maa pysyy taloudessaan suht korkealla ja tasapainossa muutenkin ja näköjään työaikaa ois tarve vieläkin lyhentää siellä ja sehän tekee mielenkiintoiseksi sen miten meidän päättäjät nyt suhtautuu, kun maamme "suuri massa" näkeekin, miten esimerkkimaassa Saksassa asioiden laita on ja miten siellä duunarin asiat on.