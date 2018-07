Sähkön riittävyys on tänään tiukilla

Jaa se on näin nippanappa Suomen sähköt mitoitettu, että jos jotain sattuu, niin ei meinaa sähköt riittää. Olipa hyvä että ei ole nyt keskitalven kovin lämmityskausi menossa.

Mutta siis tosipuheissa meidän täytyy nyt tulla järkiimme ja irtautua tuosta EU poliitikkojen hulluudesta jossa on nostettu sota hiilidioksidia vastaan. Hiilidioksidi ei aiheuta ilmastonmuutosta, koska ilmastonmuutos on luonnollinen tapahtumaketju ja se mikä on luonnollista on 100% fakta ja hyvä asia. Juuri nyt maailman paras energiantuotanto on hiilivoimala. Hiilivoimalan rakentaminen on edullista ja nopeaa jonka lisäksi hiilivoimala on superturvallinen -> se ei räjähdä ja pilaa koko maata saasteillaan. Hiilivoimala tuottaa hurjat määrät edullista sähköä täydellä varmuudella ja lisäksi sitä on helppo säätää kulutuksen mukaan. Hiilivoimala voi aivan hyvin vapauttaa kaikki Suomen joet padoista ja poistaa tuulivoimalat ja on tämän vuoksi mitä suurin ympäristöteko. Hiilivoimalan piipusta tulee hiilidioksidia mitä luonto rakastaa ja yhteyttää meille lisää tuoretta happea.