S-ryhmä paransi tulostaan - huolena kuluttajien ostovoima

Yksi syy tuloksen kasvamiseen on halvimpien tuotteiden poistuminen valikoimista, jolloin on pakko ostaa se seuraavaksi kallein. Huomannut useissa eri liikkeissä eri puolella maata. Lisäksi vaatemallisto on muuttunut "merkkivaatemallistoksi." Ei siinä mitään, mutta ei tässä kyllä omistaja-asiakkaiden asialla olla.