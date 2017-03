S-ryhmä on puolittanut printtimainontansa parissa vuodessa

S-ryhmä kertoo ottaneensa vuonna 2014 tavoitteekseen puolittaa sanomalehtimainonnan määrän kahdessa vuodessa. Viime vuoden lopussa sanomalehtimainonta oli vähentynyt 49 prosenttia, kertoo johtaja Veli-Pekka ÄäriSOK:sta.

Taustalla on digitalisaatio. Ääri arvioi, että kuluttajien mediakäyttäytyminen on muuttunut. Lukijoista on tullut katselijoita.

- Sanomalehti-ilmoitusten varoja on siirretty S-mobiilin kaltaisiin palveluihin, Ääri kertoo.

Hänen mukaansa markkinoinnissa painopiste on siirtymässä mainoksista palvelujen suuntaan.

- Digitaaliset palvelut ovat jo hyvin pitkälle sellaisia, että sähköinen mainonta ja markkinointi eivät ole relevantteja kuvaamaan muutosta, Ääri sanoo.

Myös muissa kaupparyhmissä on tapahtunut siiirtymää verkkomarkkinointiin.