S-Pankki: Visa-kortit toimivat normaalisti

S-Pankin mukaan sen Visa-kortit toimivat normaalisti.

S-Pankin viestintäjohtaja Raija Gyntherin mukaan pankin korttien toiminnassa ei ole mitään häiriötä ja kaikki toimii normaalisti.

Gyntherin mukaan perjantain aikana sadalle asiakkaalle on lähetetty tekstiviesti kortin sulkemisesta. Gyntherin mukaan tapauksissa on kyse siitä, että pankin normaalissa seurannassa kyseisillä korteilla on havaittu epätavallisia tapahtumia, minkä vuoksi kortit on turvallisuussyistä suljettu. Asiakkaille on jo tilattu uudet kortit.

Turun Sanomatkertoi aiemmin, että S-Pankin kaikki Visa-kortit olisi suljettu, mutta korjasi tietoa myöhemmin.