Ruskossa kuukauden aikana myyty biokaasumäärä vastaa 3000:ta bensalitraa

Oulun Ruskossa on myyty biokaasua nyt kuukauden ajan. Biokaasua on tankattu autoihin yhteensä reilut 1800 kiloa. Kaasulla on siis korvattu 3000 litraa bensiiniä.

Kiertokaaren tiedotteessa kerrotaan, että asiakkaita on ollut keskimäärin viisi päivässä.

Biokaasu maksaa 0,95 euroa litralta eli noin kaksi kolmasosaa bensalitran hinnasta.

Biokaasu on tuotettu uusiutuvista luonnonvaroista. Sen käytöstä aiheutuu hiilidioksidipäästöjä vain viisi grammaa kilometriltä. Bensiinillä ajettaessa vastaavia päästöjä syntyy noin 164 grammaa kilometriltä.

Ruskon biokaasuasemalla myytävä biokaasu on lähes päästötön, edullinen ja oululaisille paikallinen polttoaine. Biokaasua tuotetaan Ruskoon tuodusta biojätteestä sekä vuosikymmenien saatossa kaatopaikalle kasatusta eloperäisestä jätteestä.

Ruskon biokaasuasema on Suomen pohjoisin biokaasuasema.