Rovaniemeläinen amfibiolentokoneiden valmistaja avasi osakeannin

Rovaniemeläinen lentokonevalmistaja Atol Avion Oy on avannut osakeannin. Keskiviikkona käynnistetyssä osakeannissa tarjotaan yleisölle merkittäväksi enintään 3000 osaketta eli 11,5 prosenttia yhtiöstä.

Atol Avionissa on tällä hetkellä reilut sata osakasta.

Atol Avion valmistaa light sport airvraft (lsa) -luokan amfibiolentokoneita. Yhtiön päätuote on puukomposiitista kehitetty ATOL-amfibiolentokone. Rovaniemellä sijaitsevan pääpaikan lisäksi Atol Avion on perustanut amerikkalaisen kumppanin kanssa Atol USA Inc. -nimisen yhtiön Mainen osavaltioon Yhdysvaltoihin.

Yhtiö tavoittelee osakeannilla lisää käyttöpääomaa tuotannon turvaamiseksi, tyyppihyväksynnän loppuunsaattamiseksi ja kasvun vauhdittajaksi.