Rotuaari alkaa hiljalleen virkistyä – lähes puolet tyhjistä tiloista saatiin vuokrattua viime vuonna

Rotuaari liiketiloista on Oulussa riittänyt puhetta vähintäänkin siitä lähtien, kun Stockmann lopetti kaupungin keskustasta.

Tällä hetkellä puhe kääntyy Rotuaarin Kirkkokadun Saaristonkadun puoleisessa päässä olleeseen Marimekkoon ja Pakkahuoneenkadun puoleisessa päässä olleeseen Merimaariaan. Molempien liiketilat ovat Rotuaarin vastakkaisissa päissä tyhjillään.

Uusin Merimaaria Oy:n liike löytyy Leijona-talosta Tuirasta. Muut ovat Zeppelinissä ja Kaakkurissa.

Marimekko on siirtynyt kauppakeskus Valkeaan, joten se ei ole seurannut Stockmannin esimerkkiä ja luopunut kokonaan Oulusta. Marimekolla on myös Outlet-myymälä Ideaparkissa.

Catella Property Oy:n tuoreimmassa arvioinnissa yhtiön Oulun myyntipäällikkö Pekka Laurila-Harju näkee Oulun ydinkeskustan tilanteen kohentuneen sitten Stockmannin lopettamisen.

Catella ilmoittaa olevansa Suomen suurin toimitilojen välittäjä.

Tammikuun 2017 lopussa Oulun ydinkeskustassa oli liiketiloja vapaana yli 31 000 neliömetriä. Vajaa käyttöaste oli 13 prosentissa keskustan liiketiloista.

Kysynnän kasvusta johtuen viime joulukuussa vapaana oli enää 16 500 neliömetriä vajaakäyttöasteen ollessa 7. Näin lähes puolet Oulun ydinkeskustan tyhjistä tiloista saatiin viime vuonna vuokrattua.

Catellan katsauksessa arvioidaan liiketilojen kysynnän jatkuneen alkuvuonna 2018, sillä useat kansainväliset ja kotimaiset ketjut etsivät liikepaikkoja Oulun ydinkeskustasta.

– Kauppurienkatu on alkanut jo täyttyä. Vain pari pientä liiketilaa on vapaana. Kauppurienkatu on Oulun valtaväylä torille ja se näkyy, Laurila-Harju sanoo.

– Muuallakin keskustassa, esimerkiksi entisessä Anttilassa, tilat on saatu uuteen käyttöön kellarivarastoa lukuun ottamatta.