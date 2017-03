Retropuhelin Nokia 3310 piristää kännykkämarkkinoita

Nokian tuotemerkillä matkapuhelimia myyvän HMD Globalin 3310-retropuhelin on saanut jälleen huomion kiinnittymään Nokian brändin ympärille.

- Laite on ihan mukava markkinapiristys ja tietysti HMD:n osalta vähintäänkin hyvä markkinointiteko. Jos he olisivat tuoneet markkinoille vain muutaman älypuhelimen, olisivatko he saaneet samanlaisen mediahuomion? Epäilen, sanoo DNA:n kuluttajamyynnin johtaja Sami Aavikko.

Nokia 3310 -peruspuhelin oli jättiyllätys helmikuun lopulla Barcelonassa järjestetyillä Mobile World Congress -messuilla. Nokia 3310:n paluu markkinoille on otettu innostuneena vastaan.

- Se on ennen kaikkea erittäin onnistunut ja nerokas PR-temppu HMD Globalilta, arvioi analyysipalvelu Inderesin analyytikko ja toimitusjohtaja Mikael Rautanen.

Rautasen mukaansa 3310 muistuttaa ihmisiä Nokian brändille ominaisista asioista kuten luotettavuus ja kestävyys. Hän pitää 3310-mallia ikonisena puhelimena, joka palauttaa mieleen ne hyvät asiat, joista Nokia muistetaan.

Lisäksi HMD esitteli Barcelonassa Nokia 5- ja Nokia 3 -älypuhelimet. Samalla yhtiö kertoi, että Kiinassa jo markkinoilla olevat Nokia 6 -puhelimet tulevat myyntiin myös muilla markkinoilla. Älypuhelimet perustuvat Android-käyttöjärjestelmään.

- Nekin ovat saaneet positiivista huomiota, mutta on hirveän vaikeata erottua Android-joukossa. Android-puhelimet ovat kuitenkin aika samanlaisia, Rautanen sanoo.