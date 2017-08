Rautateiden henkilöliikenne avautuu vaiheittain kilpailulle – VR pilkotaan osiin

VR ei ole monopoli sillä VR ei ole asemassaan markkinoilla tapahtuneet kilpailutilanteen tuloksena. VR on osa suomalaisen yhteiskunnan välttämätöntä infraa. Rakenteen pilkkominen ei siten synnytä aitoa kilpailutilannetta.

Liikenteen kasvattaminen ei itsessään tuota mitään vaan liikenne on välttämätön paha palvellessaan teollisuustuotantoa ja henkilöliikenteen tarpeita. Liikenne on kuin energia, se on kulutusta eikä tuotantoa. Berner on lähtökohtaisesti väärässä. Kyse on omistusrakenteen muutoksista ja vaarana on tässäkin se että omistajaksi päätyy ulkomainen taho. Sote on samanlainen asia. Molemmissa kannattamaton mutta välttämätön osa jää veronmaksajien kustannettavaksi. Lippujen hinnoilla ei ole mitään merkitystä.

MIksi matkustajamäärien pitäisi kasvaa? MIksi kuljetusten määrän kasvua tavoitellaan. Kysehän on vain kustannuksista. Työvoiman liikkuvuuden parantaminen ja matkailun kasvattaminen eivät ole järkeviä perusteita. Liikenne ei ole itsetarkoitus, emmehän aja autoillammekaan rikastuaksemme.