Ranskan taloudella menee nyt paremmin - IMF kiittää Macronia

Ei ole väliä ketä megariistopankki IMF kiittää. IMF:llä ei ole vapaassa maailmassamme mitään tulevaisuutta. Sen sijaan se ketä ihmiskunta talouden vapauttamisesta kiittää on presidentti Trump. Se on Trump joka on käynnistänyt maailman talouden Yhdysvaltojen moottorin ja näin valtaisa on vaikutus, että ulottuu jokaiseen maailman kolkkaan.

Muutamien vuosien päästä sosialistinen eurostoliitto kaatuu, koska se ei pysty enää olemaan olemassa vapautuvassa maailmassa riistosäännöillään. Samalla tulee tapahtumaan ihme niin Ranskassa kuin Suomessakin eli ihmisiä piinaava verotus tulee loppumaan, koska siihen ei enää kukaan usko sen jälkeen mitä seuraavat pari vuotta tulemme todistamaan. Niin hurja on maailman muutos Trumpin johdossa.