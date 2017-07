Ranska saattaa sulkea kolmanneksen ydinvoimaloistaan, ministeri vihjaa

Ranska saattaa sulkea lähes kolmanneksen ydinvoimaloistaan, maan ympäristöministeri Nicolas Hulot sanoi RTL-radion haastattelussa maanantaina.

Ministeri ei kerro, millä aikataululla voimalat on tarkoitus sulkea. Ranskan parlamentti sääti vuonna 2015 lain, jonka mukaan maan on vähennettävä ydinvoiman tuotantoa selvästi vuoteen 2025 mennessä. Tällä hetkellä ydinenergian osuus Ranskan sähköntuotannosta on noin 75 prosenttia. Se on tarkoitus pudottaa 50 prosenttiin koko tuotannosta.

Ranskassa on tällä hetkellä 58 ydinreaktoria, joiden toiminnasta vastaa valtioyhtiö EDF. Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n tilaston mukaan Ranska oli viime vuonna maailman toiseksi suurin ydinenergian tuottaja. Sähköä riittää myös myyntiin. Maa tienaa sähkönviennistä noin kolme miljardia euroa vuodessa.