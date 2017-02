Raju veroale houkutteli heti uuden kiinalaisen datakeskuksen Pohjois-Ruotsiin

Ruotsin veroale suurille datakeskuksille näyttää tuottavan tulosta. Pohjois-Ruotsiin datakeskuksia houkutteleva Node Pole -verkosto julkisti torstaina, että kiinalainen it-yhtiö Canaan Creative avaa Bodeniin uuden datakeskuksen.



Node Polen mukaan Canaan on maailman johtava lohkoketjuratkaisuja toimittava yhtiö, ja kyseessä on ensimmäinen kerta, kun tämän alan kiinalainen yhtiö avaa datakeskuksen Eurooppaan.



Datakeskuksen kokoluokka on ainakin alkuvaiheessa 10 MW. Se on siis suuri, mutta ei vielä Googlen Haminan-keskuksen tai Facebookin Luulajan-keskuksen kaltainen jättiläinen.



Ruotsi laski vuodenvaihteessa sähköveron datakeskuksilta alimmalle EU:n sallimalle tasolle. Canaanin 10 megawatin kokoinen konesali maksaa Ruotsissa tällä hetkellä yli 500 000 euroa vähemmän sähköveroa vuodessa kuin Suomessa. Node Polen mukaan alhainen verotaso oli yksi pääsyistä, joka sai Canaanin investoimaan Ruotsiin.



Bodenissa Canaan asettuu tiloihin, joissa toimi viime vuoteen asti konkurssiin ajautunut bitcoin-yritys KnCMiner. Uusi datakeskus aloittaa toimintansa vielä helmikuun aikana.



Ruotsalaiset energiayhtiöt Vattenfall ja Skellefteå Kraft ostivat Node Polen helmikuun alussa. Datakeskukset käyttävät suuria määriä sähköä, jota Pohjois-Ruotsissa on tarjolla vesi- ja tuulivoimaloista.