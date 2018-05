Rahakkaat teleoperaattorit alkavat olla sisällöntuottajia – rahat eivät ole kuluneet taajuuksien ostamiseen

MTV3:n myynnistä on liikkunut huhuja ennenkin, muistelee dosentti Marko Ala-Fossi.

Telia on kiinnostunut ostamaan Bonnierin tv-liiketoiminnan, joka pitää sisällään muun muassa MTV3:n ja CMoren. Kauppa vahvistunee ennen juhannusta.

Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunnan dosentti Marko Ala-Fossi sanoo, että MTV3:n myynnistä on ollut huhuja ennenkin.

Oikeastaan mahdolliset Telia-kaupat toivat Ala-Fossille mieleen vielä kauemmat tapahtumat eli ajat parikymmentä vuotta sitten, jolloin televisiota oltiin digitalisoimassa.

Silloin Kilpailuvirasto kielsi Soneran aikeet lähteä tv-bisnekseen.

– Nyt asiat palaavat hauskasti samaan kuosiin. Tällä kertaa asia näyttäytyy eri valossa.

Ala-Fossi toteaa, että teleoperaattorit ovat vahvistaneet asemiaan jo pitkään. Hänen mukaansa niitä on kohdeltu silkkihansikkain.

– Telialla on taskut täynnä rahaa. Se on saanut epäsuoraa tukea valtiolta saadessaan ilmaisia taajuuksia.

Ala-Fossi luettelee: Telia on Helsingin pörssin kolmanneksi paras osingonmaksaja, Elisa on seitsemänneksi paras eikä DNA:llakaan huonosti mene.

– Operaattoreiden asemaa on pönkitetty. Rahat eivät ole kuluneet taajuuksien ostamiseen.

Ala-Fossin mukaan operaattorit on yhdistetty kaapeliin ja antenniin; nyt ne alkavat olla sisällöntuottajia. Esimerkiksi Elisa Viihde on yksi suurimmista tv-sarjojen rahoittajista.

– Liiketoiminnallisesti veto on Telialta fiksu. Olennaista on, että operaattorilla on rahaa, MTV3:lla ei.