Raakaöljyn hinta voimakkaassa nousussa - bensan hinta pysynyt vakaana

Taas näitä lehtijuttuja! Kirjoittaja ei varmaan huomannut miten bensan hinta laski vain murto-osan raakaaöljyn hinnan laskiessa. Sanottiin, ettei raaka-aineen hinnanpudotus vaikuta kovin paljon kovasti verotettuun lopputuotteeseen. Vuosikymmeniä polttoainén ja raaka-aineen hinnan muutoksia seuratessa on lähtökohta ollut aina seikat: Jos tuulee pohjoisesta bensan hinta nousee samalla tapaan tapahtuu jos tuulee etelästä, idästä tai lännestä. Raaka-öljyn hinnan laskiessa bensan hinta ei voi laskea sillä yrityksillä on ollut niin paljon hinnan korotuspaineita joita nyt sitten ei tarvitse siirtää tuotteiden hintaa. 70 luvulla, kun toimittajat ja asiantuntijat saivat aikaan raakaöljyn loppumisen ja hinnan räjähdysmäisen nousun, mittarihinta saattoi muuttua viikottain aina, kun toimittajat saivat uuden ongelman keksittyä raaka-aineen loppumiseen muutamassa vuosikymmenessä. Tänään taitaa olla sellainen ongelma, että raaka-öljyä on löydetty ja tiedossa maailmalla suurimmat varannot sitten ensimmäisten öljylöytöjen.