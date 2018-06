Profin vaihtaa omistajaa – Pudasjärveltä lähtöisin oleva yritys on myyty ruotsalaiskonsernille

Profin Oy on myyty Inwido Finland Oy:lle. Se taas on osa ruotsalaista Inwido-pörssiyhtiötä, joka on tiettävästi alansa markkinajohtaja Euroopassa. Konserni on kasvanut viime vuosina yrityskaupoilla.

Profin, joka on erikoistunut lasiliukuseiniin, joita käytetään esimerkiksi parvekkeilla, säilyttää nimensä, kun yhdistyminen toteutuu heinäkuun alusta.

Yritys työllistää Pudasjärvellä, Kempeleessä, Joutsassa, Vantaalla ja Tukholmassa nykyään yhteensä noin 70 henkeä.

Yhtiö on kasvanut voimakkaasti 2012 tapahtuneen sukupolvenvaihdoksen jälkeen. Liikevaihto oli viime vuonna 12 miljoonaa euroa.

Profinin enemmistöomistaja, toimitusjohtaja Mikko Haapala kertoo, että ratkaisun tekeminen ei ollut yksinkertaista, mutta nyt olo on helpottunut. Haapala jatkaa Profinin toimitusjohtajana.

Inwido-konserni työllistää noin 4 400 ihmistä. Suomessa sen nimissä toimivat jo Pihla ja Tiivi.

Ruotsissa, Norjassa, Puolassa ja Tanskassa konserniin kuuluvat merkit Elitfönster, Diplomat, Hajom, SnickarPer, Sokolka ja Outline.