Professori John Meewella vie oululaisyrityksiä Kiinaan: “Meidän on oltava maailman parhaita tekemään bisnestä”

Globalisaatio on hieman jo menneen talven lumia. Onhan professori kuullut sellaisesta kaverista kuin Trump joka on jo romuttanut globalistien riistokauppasopimukset kuten TPP? Onhan proffa kuullut myös Trumpin veropaketista joka meni hiljattain läpi senaatissa ja kongressissa ja on nyt siis laki? Yhdysvallat laskee yritysveron 21% kun se toki Kiinassa on vieläkin alhaisempi eli 15%. Mutta suunta maailmalla on selvä ja se on Yhdysvallat eikä Kiina. Lopulta uusi Trump-maailma saavuttaa myös Suomen ja täälläkin veroja tullaan leikaamaan jotta työllisyys ja hyvinvointi lähtisivät kovaan kasvuun. Minä jäisin tänne Ouluun, sillä ei siinä nyt niin montaa vuotta enää mene kun verot karsitaan myös Suomessa.